Tilhører kaster tomater mod Macron ved første besøg efter genvalg

Da Macron gik rundt og hilste på borgere, fløj der pludselig en klase cherrytomater tæt forbi hans ansigt, før de ramte folk tæt på ham.

Hans sikkerhedsfolk reagerede hurtigt og råbte ”projektil, projektil”, mens de dækkede Macrons hoved med deres hænder og fandt en sort paraply frem til at beskytte ham.

Macron virkede umiddelbart upåvirket af hændelsen. Han insisterede på, at de hurtigt skulle bevæge sig videre og undgå mere uro.

Selv om hændelsen ikke fik alvorlige konsekvenser for præsidenten, er den en påmindelse om de mange udfordringer, der kan være med at beskytte en præsident som Macron.

Han er nemlig glad for at bevæge sig ud i befolkede områder, selv om han ved, at der måske kan være folk, der er fjendtlige over for ham der.