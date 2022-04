Putin advarer lande om prompte modsvar ved indgriben i Ukraine

Han siger, at militæret ikke vil tøve med at bruge de mest moderne våben.

- Vi har alle værktøjerne til det her, som ingen andre kan prale af at have. Vi vil ikke prale med det. Vi vil bruge dem, hvis det er nødvendigt. Og jeg vil have, at alle ved det.

- Vi har allerede taget alle beslutningerne om det her, siger han.

Putin har tidligere sagt, at forsvarsalliancen Nato reelt set er indblandet i krigen, fordi flere Nato-lande, herunder Danmark, har leveret våben til Ukraine.

USA og landets allierede i Nato har sagt, at man ikke ønsker direkte involvering i krigen, selv om man støtter den ene part. Baggrunden er blandt andet, at man ønsker at mindske risikoen for en ny verdenskrig.