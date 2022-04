Italiensk læge anklaget for eksperimenter på mennesker i Sverige

- De indgreb, som Paolo Macchiarini udførte, mener vi, har været rene eksperimenter på mennesker, siger anklager Jim Westerberg.

De tre patienter fik svære skader af operationerne og led meget, før de døde, lyder det fra anklagerne i sagen.

Den italienske kirurg nægter sig skyldig i anklagerne. Han holder fast i, at operationerne blev gennemført for at hjælpe patienterne.

- Han nægter, at han igennem sine indgreb har tilføjet patienterne nogen kropsskade eller nogen lidelser, siger kirurgens advokat Björn Hurtig.