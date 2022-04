Krigen giver lavere vækst og højere inflation i Tyskland

Inflationen er et udtryk for udviklingen i priserne over tid. Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge, men man vil gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

Tyskland ”betaler en pris” for at støtte Ukraine i krigen mod Rusland, siger Robert Habeck.

- Vi må også være klar til at betale denne pris, siger han.

Han tilføjer, at Tyskland betaler via højere energipriser, højere inflation og langsommere vækst.

- Det betyder bogstavelig talt, at Tyskland vil være fattigere sammenlignet med prognoser fra for tre eller fire måneder siden, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tyskland har stor betydning for dansk erhvervsliv. Mere end 10.000 danske virksomheder eksporteret til Tyskland ifølge Dansk Industri.