Udbryderrepublik i Moldova melder om angreb ved våbendepot

Kolbasna ligger cirka to kilometer fra grænsen til Ukraine. Byen hedder på rumænsk Cobasna. Rumænsk er det officielle sprog i Moldova.

Her er oplagret 20.000 ton ammunition. Det stammer fra sovjettiden og bevogtes af russiske soldater.

Et væbnet oprør mod Moldovas regering i 1992 betød, at Transdnjestr blev et selvstyrende område. Rusland har opretholdt det som et russisk brohoved i det sydøstlige Europa.