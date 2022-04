EU forbereder fælles svar på russisk lukning af gas

- Vi er forberedte på dette scenarie. Vi er ved at planlægge vores koordinerede EU-svar, skriver von der Leyen i sit tweet.

Hun skriver også, at europæere kan være trygge ved, at EU står sammen og i solidaritet med de berørte medlemslande.

Det russiske gasselskab Gazprom, der står for at levere den russiske gas til EU, har onsdag bekræftet, at det har stoppet leverancerne til Polen og Bulgarien.

Gazprom siger, at forsyningerne først vil blive genoptaget, når de to EU-lande indvilger i kravet om at betale for gassen i rubler. Det skriver Reuters.