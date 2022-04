Norsk politi har flere mistænkte efter stor skovbrand i Bergen

Brandvæsnets indsatsleder Hans Petter Nilsen siger klokken 23.22 til Bergens Tidende, at branden er under kontrol.

- Droner, brandfolk og civilforsvaret kommer til at holde øje natten igennem, siger han. Ifølge indsatslederen er det stadig for tidligt at sige noget om, hvad der har forårsaget skovbranden.

Men ifølge Bergens Tidende oplyser flere naboer i området, at den skulle være startet i nærheden af et privat hjem.

Selv om politiet har mistænkte i kikkerten, er ingen endnu blevet anholdt.

- Politiet har været i kontakt med en række personer på stedet, og har oprettet en sag, lyder det i en meddelelse fra Norges politikreds Vest.

I alt 25 personer blev evakueret i forbindelse med skovbranden. De er tirsdag aften alle vendt hjem igen.