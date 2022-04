Europæiske gaspriser stiger efter melding om russisk gasstop

Det er det statslige russiske gasselskab Gazprom, der ifølge Bulgarien og Polen har meddelt dem, at der bliver lukket for gassen via rørledningen Yamal.

Rusland vil lukke for gassen til de to lande, fordi landenes gasselskaber ikke vil betale for gassen i russiske rubler, hvilket Rusland kræver.

PGNiG, der er Polens energiselskab, mener, at Rusland med kravet om betaling i rubler bryder den kontrakt, der er indgået.

Efter at EU indførte sanktioner mod Rusland på grund af invasionen af Ukraine, har Ruslands præsident, Vladimir Putin, krævet, at der skal betales for gassen i rubler.