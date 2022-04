Storbritannien vil have Vesten til at bygge nye fly til Ukraine

Mandag sagde forsvarsminister Ben Wallace, at briterne vil sende pansrede mandskabsvogne, der kan skyde russiske fly ned med missiler, til Ukraine.

Også USA har opfordret de vestlige allierede til at øge støtten til Ukraine på trods af den risiko, det medfører.

Den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, er endda gået så langt som at sige, at ukrainerne kan vinde krigen, hvis de får det rigtige udstyr.

Militært isenkram kan dog ikke vinde krigen for Ukraine alene ifølge Liz Truss. Derfor vil hun onsdag også sige, at de økonomiske sanktioner mod Rusland er nødt til at gå endnu længere, hvilket indebærer at stoppe Europas energiimport fra Rusland ”én gang for alle”.

- Der må ikke være nogen steder, Putin kan gå hen for at finansiere denne forfærdelige krig, vil Truss sige.