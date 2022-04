De første danske soldater er ankommet til Letland

- Det er et klart signal til de baltiske lande om, at vi tager deres sikkerhedssituation alvorligt, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fra Folketingets talerstol torsdag i sidste uge.

Soldaterne forventes at være klar til at indgå under Natos kommando fra begyndelsen af maj.

Ifølge Forsvaret sker udvidelsen i antallet af danske soldater i Letland som led i et allerede eksisterende samarbejde med de baltiske land.