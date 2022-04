Ukrainske landmænd tager skudsikre veste på i marken

Med sig har Yuri en kollega. Det er Oleksij på 43 år, som godt nok synes, at beskydningerne er skræmmende, men det er til at håndtere, fordi det primært finder sted om natten, beskriver han.

Efter beskydning bliver markerne gennemgået, og er der våben eller våbenrester i dem, bliver eksperter tilkaldt for at hjælpe med at få dem væk.

Ukraine er blandt de største eksportører af hvede i verden. Det samme gælder for majs, byg og solsikkekerner.

Landets fødevareeksport bliver dog ramt af krigen, fordi det langtfra er alle, der ligesom Yuri kan og vil pløje jorden og gøre den klar til såning i den nuværende situation. Det sætter sig i fødevarepriserne, der globalt har taget et nøk opad for visse varer.