Stoppet kommer angiveligt, fordi PGNiG ikke vil betale for gassen i russiske rubler, som Rusland kræver. Det skriver dpa og Reuters.

Det er i slutningen af april og begyndelsen af maj, at der normalt skal betales for gasleverancerne for april.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, udtalte sig også om sagen lidt tidligere på aftenen tirsdag i forbindelse med hans deltagelse i et topmøde i Tyskland for allierede af Ukraine.