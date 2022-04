Det skyldes, at PGNiG ikke vil betale for gassen i russiske rubler, som Rusland kræver. Det polske selskab mener, at Rusland med sit krav om betaling i rubler bryder den kontrakt, der er indgået.

Formentlig er det den samme årsag, der ligger bag stoppet i gasleverancerne til Bulgarien, men det er ikke umiddelbart oplyst.

Den polske regering har sagt, at den er forberedt på, at der kan komme et stop i leverancen fra Rusland, og at der ikke vil blive mangel på gas i landet.

Det er i slutningen af april og begyndelsen af maj, at der normalt skal betales for gasleverancerne for april.