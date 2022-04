Svensk politi beder om hjælp efter anmeldelser om nye stenkast

E65 strækker sig mellem Ystad og Skurup, og motorvejen bruges ofte af danskere, der skal til eller fra den bornholmske by Rønne via færge fra Ystad.

Souschefen beder folk, der måtte have viden, som kan være relevant for politiet, om at henvende sig.

Sidste år begyndte anmeldelserne at tikke ind i april, og det var primært danske biler, der blev udsat for episoderne, som varede hen over sommeren. I alt blev der indgivet 140 anmeldelser, skriver TT.

En af episoderne kostede en dansk mand synet på det ene øje, mens de øvrige bilister slap fra det med ingen eller mindre skader.