Minister: Koordineret støtte skal sikre ukrainsk sejr over Rusland

- Virkeligheden er nu, at krigen går ind i en ny fase. Vi kan se ind i en længere konflikt. Derfor skal vi have mere styring, bedre struktur og en langt stærkere koordination nu og her, siger han.

Og der er et klart mål, som lægger til grund for det, siger Morten Bødskov:

- Vesten har i dag truffet den beslutning, at Putin (Vladimir Putin, Ruslands præsident, red.) ikke skal vinde, og at indsatsen for at sikre det bliver langt stærkere.

Ifølge Morten Bødskov drejer samarbejdet sig både om nødberedskab, civilberedskab og våben, som skal sendes til Ukraine i kampen mod Rusland, efter at russiske styrker gik ind i Ukraine 24. februar.