Ukraine: EU-medlemskab vil være lærestreg for Putin

Hun deltog tirsdag via videolink i et møde mellem EU og Western Balkan Forum. Målet for Western Balkan Forum er at få optaget landene Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Kosovo i EU.

De seks lande har længe arbejdet på at komme ind i EU. Og de fik på mødet opbakning fra EU-Parlamentets formand, Roberta Metsola, der mener, at EU har tøvet for længe med at fortsætte udvidelsen af EU.

Men selskabet bør også inkludere Ukraine, mener Olga Stefanisjyna. Hun peger på, at ukrainsk medlemskab også kan være en del af forsøget på at stoppe ny russisk aggression.