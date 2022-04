Rusland angriber jernbaner for at stoppe våben til Ukraine

Angrebene skal stoppe forsendelsen af våben fra vest og videre ind i Ukraine og til Donbass. Det oplyser en talsmand for det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass.

Russiske styrker har også ødelagt flere militære anlæg, blandt andet et våbendepot nær Slavjansk i Donbass-regionen, tilføjer talsmanden.

Tidligere mandag bekræftede Ukraines militære kommando ifølge Reuters, at Rusland forsøger at stoppe forsyningen af våben fra andre lande.

- De forsøger at ødelægge forsyningsvejene for militærteknisk hjælp fra partnerlande. For at gøre det retter de angreb mod jernbaneknudepunkter, skrev den militære kommando på Facebook.