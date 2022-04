Rådgiver: Rusland angriber fortsat Mariupols stålværk

Det tilføjes, at Ukraine skal ”hejse hvide flag” ved Azovstal for at vise, at man er klar til at evakuere civile.

Denne information vil blive videregivet til ukrainske styrker på værket via radio hvert 30. minut.

Ukraine har ikke indgået nogen aftale med Rusland om humanitære korridorer - sikre ruter for civile - væk fra stålværket mandag. Det oplyser vicepremierminister Iryna Veresjtsjuk.

- Det er vigtigt at forstå, at en humanitær korridor først åbner ved en aftale indgået fra begge sider. En korridor annonceret fra én side er ikke sikker og er derfor ikke en humanitær korridor, siger hun i beskedtjenesten Telegram.