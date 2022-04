EU foreslår forbud mod skadelige kemikalier

EU-Kommissionen lægger i køreplanen op til at forbyde grupper af kemikalier frem for at se på de kemikalierne individuelt. Det kan åbne for mere vidtgående indgreb, hvis køreplanen gennemføres. Men det risikerer også at føre til protester fra producenter, der er uenige i vurderingen af kemikalierne.

En talsmand for EU-Kommissionen ønsker dog mandag ikke at kommentere, om det vil være fremgangsmåden fremover, når det gælder forbud mod kemikalier.

Udspillet til køreplan er en del af EU’s strategi på kemikalieområdet. Strategien skal sikre en balance mellem behovet for at bruge kemikalier i mange hverdagsprodukter og beskyttelsen af miljø og mennesker.