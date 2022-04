Rusland vil lade civile forlade Mariupols stålværk

Det tilføjes, at Ukraine skal ”hæve hvide flag” ved Azovstal for at vise, at man er klar til at evakuere civile.

Denne information vil blive videregivet til ukrainske styrker på værket via radio hvert 30. minut.

Det er uklart, præcist hvor mange civile der befinder sig i området ved stålværket. Det anslås, at der er flere hundreder af civile.

Derudover befinder også de sidste ukrainske styrker i Mariupol sig ved stålværket. Der menes at være et par tusinde ukrainske styrker tilbage.