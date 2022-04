Fransk politi har affyret tåregas mod demonstranter i Paris

- Vores parti er klar, og vi kommer til at vinde mange pladser i parlamentet. Resultatet er en strålende sejr, siger hun til partifællerne i National Samling.

Emmanuel Macron har søndag aften også holdt tale i Paris.

Her sender han blandt andet en tanke til de vælgere, der ikke har stemt.

- Deres tavshed viser, at de nægter at vælge. Vi skal også svare dem.

- Fra nu af er jeg ikke længere kandidat for et parti. Jeg er præsident for alle, lyder det fra Macron ved talen nær Eiffeltårnet.