Titusindvis af mennesker er dukket op til hans valgmøder i forbindelse med valgkampen op til søndagens valg. Golob har anklaget Jansa for at have etableret et autoritært regime, siden han fik magten i 2020.

Nyhedsbureauet AFP har søndag talt med en af de slovenske vælgere ved et valgsted i Sloveniens hovedstad, Ljubljana.

- Jeg håber, at situationen kommer til at forandre sig. Det er tydeligt, at folk ikke er tilfredse med den nuværende regering og den måde, den regerer på, siger Sara Riegler, en 21-årig psykologistuderende, til AFP.

Robert Golob har haft vind i sejlene, siden han i januar overtog et lille grønt parti og omdøbte det Frihedsbevægelsen.

Han har også støtte fra flere centrumvenstre-partier i oppositionen. Med deres hjælp håber Golob på at kunne samle et flertal i det slovenske parlament, hvor der sidder 90 parlamentsmedlemmer.