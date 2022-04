Bil er kørt ind i tribune ved monster truck-show i Oslo

En video, som VG søndag aften har offentliggjort af ulykken, viser to sølvgrå biler bakke i høj fart. Føreren i den ene bil mister tilsyneladende herredømmet over bilen og ser ud til at køre baglæns ind i tribunen.

Det var en personbil og altså ikke en monster truck, der var involveret i ulykken. Monster trucks er specialbyggede biler med usædvanligt store hjul.

Politiet har nogle teorier om, hvad der førte til ulykken, lyder det.

- Derudover har vi fået gode oplysninger fra vidner på stedet og optagede videoer. Så vi er ved at have dannet os et godt indtryk af, hvad der skete.

- Men efter en så alvorlig hændelse er der meget efterforskning, der skal klares, siger indsatsleder Thomas Broberg til NTB.