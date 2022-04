FN og Ukraine ønsker påskefred i belejrede Mariupol

FN’s krisekoordinator i Ukraine, Amin Awad, opfordrer søndag til, at kampe i Mariupol straks bliver indstillet. Der er brug for at få fangede civile væk fra kampene, siger han i en erklæring.

- Titusinder af liv er på spil i Mariupol, herunder kvinder, børn og ældre.

- Vi har brug for en pause fra kampene lige nu for at redde liv. Jo længere vi venter, jo flere liv vil være i fare. De skal tillades sikre evakueringer nu. I dag. I morgen kan være for sent, siger han.

Også han ser den ortodokse påske som en anledning til at indstille kampene. Tidligere på måneden opfordrede også FN’s generalsekretær, António Guterres, til påskefred under krigen.

Samme opfordring kommer pave Frans med søndag under sin ugentlige bøn på Peterspladsen i Vatikanet.