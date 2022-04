Franske aviser opfordrer læsere til at stemme på Macron

De konservative aviser Le Monde og Le Figaro advarer vælgerne om, at selv om meningsmålinger indikerer en sejr til Macron, så kan udfaldet blive det modsatte, hvis de undlader at stemme.

- Der er kun en måde at hjælpe med at forhindre Marine Le Pen, kandidaten for et parti yderst til højre, i at komme til magten på søndag: stem på hendes modstander Emmanuel Macron, skriver Le Monde.

I lederen understreges det, at den anbefaling gælder, uanset de fejltagelser Macron har begået som præsident.

- At stemme blankt eller blive væk vil på ingen måde være gavnligt for at redde vores land fra det værste, skriver avisen.