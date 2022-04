Tumulter under afbrænding af Koranen i norsk by

Sandefjord ligger cirka 90 kilometer syd for Oslo.

Sians egne videooptagelser fra demonstrationen viste at der blev kastet sten og æg efter dets medlemmer.

Sians leder, Lars Thorsen, havde varslet, at Koranen vil blive brændt af under den planlagte demonstration.

- Han har sagt, at han anser det for nødvendigt. I udgangspunktet er det ikke strafbart at afbrænde Koranen, og vi har derfor ikke planer om at gribe ind mod det, sagde Thokle tidligere.

Hun understregede, at politiet var talstærkt til stede.

Koranafbrændinger, som Rasmus Paludan fra Stram Kurs har stået bag i Sverige, har ført til uroligheder i flere svenske byer.

Paludan var i Norge i februar. Her deltog han i en Sian-demonstration foran Stortinget vi Oslo. Ved den lejlighed blev der ikke sat ild til Koranen.