Norsk politi har brugt tåregas under bebudet koranafbrænding

Sandefjord ligger cirka 90 kilometer syd for Oslo.

- Lige nu er det lidt uklart her. Der er en del forsamlede personer, som rykker i afspærringen, og politiet har måttet bruge gas mod dem, siger den lokale politichef, Siw Thokle.

Sians egne videooptagelser fra demonstrationen viser, at der bliver kastet sten og æg efter dets medlemmer.

Politichefen siger, at Sians leder, Lars Thorsen, har varslet, at Koranen vil blive brændt af under den planlagte demonstration.

- Han har sagt, at han anser det for nødvendigt. I udgangspunktet er det ikke strafbart at afbrænde Koranen, og vi har derfor ikke planer om at gribe ind mod det, siger hun.