FN-chef tager til Ukraine kort efter møde med Putin

Turen går til Ukraine for Guterres, kort tid efter at han været i Moskva for at mødes med blandt andre Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Han tager til Moskva tirsdag og skal også mødes med udenrigsminister Sergej Lavrov.

Det fremgår ikke, præcist hvor længe Guterres skal tilbringe sammen med Putin. Det står heller ikke klart, om de to direkte skal diskutere krigen.

Mødet mellem Guterres og Putin bliver et af de højest profilerede i Moskva, siden krigen i Ukraine blev indledt 24. februar.