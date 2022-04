Den sydøstukrainske by Mariupol ser ud til at blive et af omdrejningspunkterne lørdag i krigen i Ukraine. Satellitbilleder indikerer, at der er etableret nye massegrave nær byen. Samtidig er der håb om, tusinder af civile kan komme ud via en planlagt humanitær korridor.

