Én er død og 27 savnet efter at russisk krigsskib sank

Et besætningsmedlem har mistet livet, og 27 er savnede, efter at et russisk krigsskib sank i sidste uge i Sortehavet.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium fredag i en udtalelse, der er offentliggjort af russiske nyhedsbureauer.

- Som følge af en brand 13. april blev missilskibet ”Moskva” alvorligt ødelagt. Det skyldtes ammunition, der detonerede.