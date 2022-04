Nordmand tiltalt: Slog ofre ihjel med bue og pil i supermarked

Der er ikke fundet grundlag for at rejse tiltale efter terrorbestemmelsen.

Bråthen er tiltalt for fem drab, 11 drabsforsøg og 13 tilfælde af grove trusler. Han er derudover tiltalt for flere forhold - blandt andet at have kastet en kniv efter tre politibetjente.

- Anklagemyndigheden er af den opfattelse, at tiltalte på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af ”stærk afvigende sindstilstand”. På den baggrund bliver der nedlagt påstand om overførsel til tvungen psykiatrisk behandling, skriver Statsadvokaten.