Johnson: Ukrainske soldater bliver trænet i Storbritannien

Ukrainske soldater er rejst til Storbritannien for at lære at betjene de pansrede køretøjer, der er leveret af Storbritannien. De skal bruges i krigen mod Rusland, siger premierminister Boris Johnson.

”Nogle dusin styrker” ankom i sidste uge for at lære at betjene køretøjerne - 120 Mastiff, Wolfhound og Husky, som er blevet leveret til Kyiv, bekræfter en embedsmand.