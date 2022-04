Russisk general: Målet er kontrol med Syd- og Østukraine

Det østlige Ukraine dækker over de to regioner Luhansk og Donetsk. Her pågår lige nu kampe mellem russiske soldater og styrker fra pro-russiske grupper mod ukrainske soldater.

De to regioner tilsammen kaldes ofte også for Donbas.

Minnekaev uddyber, at det russiske mål i det sydlige Ukraine er en landkorridor til halvøen Krim.

Russerne annekterede den ukrainske halvø Krim i 2014. Ukraine gør stadig krav på halvøen, mens en gruppe lande såsom Syrien, Cuba og Hviderusland anerkender den russiske annektering.