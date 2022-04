Kaptajn på omringet stålværk: Vi har sårede og døde herinde

Ældre civile på værket har brug for medicin, mens omkring 500 alvorligt sårede ukrainske krigere har brug for behandling. Flere af dem skal have amputeret lemmer.

- Efter 52 dages blokade og hårde kampe er vi ved at løbe tør for medicin. Og så beholder vi også ligene af vores krigere, så de kan få en værdig begravelse i et Ukraine-kontrolleret områder, siger kaptajnen.

Tidligere tilbagekaldte den russiske præsident, Vladimir Putin, en ordre om at storme stålværket. I stedet beordrede han sine soldater til at omringe det.

- Spær dette industriområde af, så end ikke en flue kan passere igennem, sagde han.

Kaptajn Svjatoslav Palamar tilhører Azov-regimentet, der oprindeligt var en højreekstremistisk, nynazistisk gruppe, der senere blev indlemmet i Ukraines nationalgarde.