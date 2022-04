Landsbyråd beretter om massegrav med 9.000 civile nær Mariupol

Mariupol-borgmesteren fortæller i en videobesked, at russiske soldater prøver at dække over deres forbrydelser.

- De skjuler forbrydelserne, som Rusland har begået i Mariupol. Ifølge vores vurderinger er flere end 20.000 civile blevet dræbt af artilleri og missilangreb i vores by, siger han.