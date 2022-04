Komité skal granske Boris Johnson i sag om coronafester

- Jeg gentager, at det var min fejl, og jeg undskylder oprigtigt for den, sagde han tirsdag til parlamentet.

Boris Johnson afviser at have vildledt parlamentet.

Bevidst at vildlede parlamentet er en forseelse, som under det ministerielle kodeks bør føre til, at en minister trækker sig.

Parlamentarikere - både fra oppositionen og fra Johnsons eget parti - har opfordret premierministeren til at trække sig i kølvandet på den såkaldte ”Partygate”.

Partygate henviser til den stribe af fester, som Johnsons stab holdt trods nedlukningen af landet.

Boris Johnson siger, at han intet har imod, at en komité nu skal granske hans ageren nærmere.

- Jeg vil ikke have, at den her sag fortsætter i det uendelige. Men jeg har absolut ingenting, ærligt talt, at skjule, sagde han tidligere torsdag til Sky News.