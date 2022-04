Kharkiv i det østlige Ukraine under tæt bombardement

Guvernøren i Luhansk-regionen, Serhij Hajdaj, bekræfter, at separatisterne rykker frem med russisk hjælp.

Byen Kreminna faldt i denne uge, og Rubizjne var torsdag truet sammen med Popasna.

I byen Sievjerodonetsk, hvor der bor over 100.000 mennesker, er samtlige lagre med mad ødelagt ved russiske angreb, siger guvernøren.

I Moskva erklærede præsident Vladimir Putin, tidligere torsdag, at operationen ved Mariupol er en succes, og at de russiske styrker har vundet kontrol over den sydlige ukrainske havneby - dog ikke over stålværket Azovstal.