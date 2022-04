Ruslands forsvarsminister, Sergej Shoigu, siger til præsident Vladimir Putin, at russerne har evakueret over 142.000 civile fra Mariupol.

I Moskva erklærer Putin, at operationen ved Mariupol er en succes, og at de russiske styrker har vundet kontrol over den sydlige ukrainske havneby - dog ikke over stålværket Azovstal.