En del kvinder og børn og ældre er kørt ud af Mariupol

Kampen om Mariupol er efter alt at dømme på vej ind i en afgørende fase efter næsten to måneders belejring, som har medført et ukendt antal civile er døde af sult, tørst og udmattelse eller er blevet dræbt under bombardementer.

Russerne kommer tættere og tættere på den totale kontrol med Mariupol, og ifølge flere russiske og ukrainske udmeldinger kan byen måske kommer under russisk kontrol torsdag.

Flere hundrede civile siges at gemme sig på et stålværk i Mariupol sammen med soldater, der er indstillet på at kæmpe til det sidste.