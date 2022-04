Rusland indleder fremrykning mod meget vigtig by i Østukraine

De russiske styrker forsøger at trænge frem mod den strategisk vigtige by Zaporizjzja i det sydlige Ukraine.

Men de har lidt tab under forsøget, siger Zaporizjzjas regionale råd i en erklæring. Det rapporterer CNN.

Zaporizjzja ligger nordvest for den belejrede by Mariupol. Byen anses for vigtig at holde for de ukrainske styrker for at kunne modstå den nye russiske offensiv i det østlige Ukraine.