Nu får de fornøjelsen af ham fem år mere. Samtidig kan de glæde sig over, at Sloveniens EU-kritiske premierminister, Janez Jansa, også havde en dårlig søndag under landets parlamentsvalg, hvor hans parti blev overhalet af en bare et år gammel ”Frihedsbevægelse”, hvilket kan gøre det svært for Jansa at fastholde regeringsmagten.

Tilbage til Macron og hans tilgang til EU-samarbejdet, som bygger på helt anderledes idéer om tæt samarbejde end det, EU havde fået med Le Pen.

Det kan blive afgørende i de kommende års to store, tværeuropæiske udfordringer: Den fælles sikkerhed og klimaforandringerne.

Den franske præsident vil arbejde for et mere grønt EU (suppleret med mere fransk atomkraft) og et stærkere europæisk forsvarssamarbejde (understøttet af fransk forsvarsindustri), et mere selvstændigt og selvforsynet EU på den globale bane og potentielt et ”EU i flere hastigheder”, hvis nogle lande ikke vil være med på alle de franske idéer.

De seneste fem år har vist, at det langt fra er alle Macrons idéer og tanker, der kan samle tilslutning i den realpolitiske verden. Men han har et stærkt medansvar for, at samarbejdet er rykket tættere sammen de seneste år – godt hjulpet af en global pandemi og en krig op ad EU’s grænse.

EU svarede på pandemien med mere fælles gæld og på krigen med finansiering af dødbringende våben. Begge dele er historiske beslutninger, og begge dele bærer et klart fransk aftryk.

At Macron står som en stærk bannerfører for at styrke samarbejdet og sammenholdet, betvivler ingen.

Hans valgsejr vil også blive modtaget med lettelse i Nato-regi, hvor Le Pen som præsident ville have skabt betydelig usikkerhed og svækket sammenholdet i en tid, hvor alliancen er mere udfordret end nogensinde før. Modsat Le Pen vil Macron ikke trække Frankrig ud af Natos kommandostruktur, hvilket gør følelsen ”lettelse” relevant også for Europas kollektive forsvar.

Men, men men…

Advarslen

Skjules kan det ikke, at mange franskmænd mest af alt valgte Macron for at forhindre Le Pen i at komme til magten. Derfor skal man være forsigtig med at opfatte 58-42, som stemmerne procentuelt fordelte sig ved søndagens valg, som en stor opbakning til Macrons politik.

Til juni kommer et mere retvisende fingerpeg om franskmændenes syn på sagerne, når der holdes parlamentsvalg.

Det er den første umiddelbare bekymring set fra EU-samarbejdets side: Vil det store flertal af franskmænd, der ikke bryder sig om Macron, sammensætte et parlament, der enten kan blokere visionerne helt eller tvinge ham til samarbejde med politiske kræfter længere ude på fløjene, end hans politiske kurs er skabt til?

Den anden bekymring er på den længere bane.