Analytiker: Rusland har ikke råd til at indlede krig med Nato

I begyndelsen af krigen var retorikken anderledes hård over for Vesten, og Rusland nærmest forbød vestlige lande at støde til med militær hjælp til ukrainerne.

Rusland er dog på nuværende tidspunkt nødt til at acceptere, at Vesten støtter fuldt op om Ukraine, og at der samtidig nærmest er fuld åbenhed om våbenleverancer. Det siger Anders Puck Nielsen.

- Rusland har ikke kapaciteten til at stoppe Vesten fra at støtte Ukraine, og de er slet ikke i en situation, hvor de kan tillade sig at starte en krig med Nato, siger han.