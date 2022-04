Mariupols borgmester håber at få 6000 ud gennem korridor onsdag

Mariupol har været under belejring siden begyndelsen af marts. Tidligt blev både el-, vand-, medicin- og fødevareforsyningen forstyrret eller helt ødelagt. Flere hundrede tusinde er flygtet fra byen, som er ødelagt af bombardementer.

De ukrainske soldater i Mariupol er koncentreret på byens gigantiske stålværk sammen med over 1000 civile.

- Vi er omringet. De bomber os med alt, hvad de har, sagde en ukrainsk soldat ved navn Gasim til The New York Times sent tirsdag.