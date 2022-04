Spaniens regering har onsdag ophævet påbud om mundbind

Omkring 85 procent af Spaniens af hele befolkning har fået mindst to vaccinedoser.

Sundhedseksperter anbefalede at ophæve påbuddet om mundbind efter påske den 17. april. Den spanske regering vedtog tirsdag et dekret, som har banet vej for ophævelsen af påbuddet.

Spanien var et af de hårdest ramte lande under den første bølge af pandemien først i 2020. Der blev dog først indført påbud om brug af mundbind uden for i maj 2020.