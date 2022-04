Soldater i Mariupol sender bøn til verden om at få dem ud

- Fjenden er i overtal ti til én. De har fordelen i luften, i artillerienheder, i landstyrker, i udstyr og i antal kampvogne. Vi forsvarer kun én ting - stålværket Azovstal.

I videoen tilføjer Serhij Volyna, at der er over 500 sårede ukrainske soldater på værket. Derudover er der hundredvis af civile - heriblandt kvinder og børn, siger officeren.

- Vi opfordrer og bønfalder alle verdens ledere om at hjælpe os. Vi beder dem om at få os trukket ud og bragt os til et tredjeparts land.

Det er vanskeligt at bekræfte informationer fra begge sider i Mariupol på grund af de omfattende kampe i byen. Men det formodes, at russiske styrker har omringet Azovstal, og at op mod 2500 ukrainske soldater og over 1000 civile opholder sig på det enorme stålværk.