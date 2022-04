Rusland har optrappet angreb på stålværk og har givet nyt ultimatum

Rusland har givet de tilbageværende ukrainske soldater i Mariupol en ny deadline for at overgive sig, hvis de vil slippe ud af den omringede by med livet i behold.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en udtalelse tirsdag aften oplyser det russiske forsvarsministerium, at de ukrainske soldater fra klokken 13.00 dansk tid onsdag vil få muligheden for at lægge deres våben og ”indstille deres militære aktiviteter”.