USA: Ukraine har modtaget en række nye fly og reservedele

Og nu er det tilsyneladende også lykkedes landet af føje til sit inventar af fly.

Pentagon-talsmand John Kirby vil tirsdag ikke gå i detaljer med, hvilke lande der har stillet fly til rådighed for Ukraine, men han erkender, at landet har flere funktionsdygtige fly nu, end det havde for to uger siden.

- De har modtaget nye fly og reservedele, der skal hjælpe dem med at få flere fly i luften, siger han på et pressemøde.

Ifølge Kirby har USA ikke sendt nogen fly til Ukraine.

- Vi har helt afgjort hjulpet med at sende nogle nye reservedele, der har hjulpet dem med deres behov, men vi har ikke transporteret hele fly, siger han.