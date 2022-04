Rusland har udvist 40 diplomater fra tre EU-lande som gengæld

De udviste diplomater har fået forskellige deadlines til at forlade landet. For eksempel har Østrigs fået fem dage, mens Hollands har fået to uger. Det fremgår ikke, hvorfor der er forskellige tidsfrister.

Europæiske lande har i alt smidt over 300 ansatte på russiske ambassader ud siden den russiske invasion af Ukraine den 24. februar.

I den seneste uge har Rusland optrappet reaktioner ved at udvise diplomater fra Tjekkiet, Bulgarien, EU samt Holland og Belgien.

Ritzau har været i kontakt med Udenrigsministeriet i Danmark, som oplyser, at ingen danske diplomater er blevet udvist af Rusland.