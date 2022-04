Rusland har udvist 36 diplomater fra Holland og Belgien

Rusland udviste tirsdag 15 hollandske diplomater, efter at Holland i sidste måned gav 18 russiske diplomater besked på at forlade landet. I separate meldinger oplyser det russiske udenrigsministerium i Moskva, at der også udvises 21 belgiske diplomater.

Ifølge AFP er der i alt udvist 36 diplomater som gengældelse for udvisninger foretaget i Haag og Bruxelles.