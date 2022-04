Ukrainsk guvernør: Rusland har indtaget by under ny offensiv

Russiske styrker har indtaget byen Kreminna i det østlige Ukraine, og ukrainske soldater har trukket sig tilbage fra området, siger den regionale guvernør i regionen Luhansk, Serhiy Gaidai, tirsdag.

Kreminna er en by med over 18.000 indbyggere. Den ligger omkring 300 kilometer nord for Mariupol.

Det er øjensynligt den første by, som russiske styrker har vundet kontrol over under en ny offensiv i det østlige Ukraine.